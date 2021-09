Legitimeer alle papieren opties van een coronatoegangsbewijs

1 Vanaf 25 september wordt een coronatoegangsbewijs verplicht om toegang te krijgen tot bijvoorbeeld restaurants en theater, terwijl de anderhalvemeterregel vervalt. De gebruikelijke methode hiervoor is een QR-code die de CoronaCheck-app maakt. Gebruik van een smartphone en deze app schrikt echter sommigen af.

2 Printen van de QR-code is een alternatief, maar dit is niet eenvoudig. Andere methoden zijn dat wel: het Gele Boekje dat de GGD invult, het bewijs van de huisarts na vaccinatie, of het RIVM-vaccinatiebewijs. Elk hiervan in combinatie met een identificatiebewijs.

3 De kans op gesjoemel lijkt beper..

