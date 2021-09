Waarom nodig je een voorganger uit? Omdat hij een preekbevoegdheid heeft of om de boodschap?

De Protestantse Kerk in Nederland wil een einde aan onbevoegd preken (ND, 13 september). ‘Dat mag gewoon niet’, zei scriba René de Reuver tijdens de generale synode vorige week. Theoretisch gezien zal hij gelijk hebben, maar het is verstandig om even verder te kijken voordat het trapje naar de preekstoel volledig wordt dichtgetimmerd.