Minister van Volksgezondheid gaat voorbij aan het algemeen welzijn

Eerlijk beleid stelt mensen die niet vaccineren in staat om ook deel te nemen aan de maatschappij, waarbij ook een inspanning verwacht mag worden. Bijvoorbeeld door regelmatig een coronatest te doen. Hier begint het beleid echter te wringen: in de nabije toekomst wil de regering een eigen bijdrage voor deze test invoeren. Dat is vreemd.

De verantwoordelijkheid van een regering is het algemeen welzijn te bevorderen. In de katholieke denktraditie wordt dit begrip omschreven als het geheel van sociale voorwaarden die het mensen mogelijk maakt om zich goed en volledig te ontplooien. Dit is een inclusief begrip: het gaat niet om het welzijn van de grootste groep, maar om het welzijn van allen. In haar keuzes lijkt de regering dit aspect uit het oog te verliezen. Het vat algemeen welzijn op als een exclusief begrip, dat vooral betrekking heeft op burgers die bereid zijn zich te laten vaccineren. Dat versterkt de weerstand van hen die zeggen: ‘ik doe niet meer mee’, of bezwaren of twijfels hebben.

Wie zich niét laat vaccineren, moet de vraag stellen: wat doe ik dan ..

