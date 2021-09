Apen kunnen net zo goed beleggen als mensen

Verstand van beleggen is apekool. Het is hetzelfde als verstand van de staatsloterij of de lotto. Beeld: de New York Stock Exchange, Wall Street.

Verstand van beleggen is apekool. Het is hetzelfde als verstand van de staatsloterij of de lotto. APG (de Algemene Pensioen Groep), die onder meer de beleggingen doet voor pensioenfonds ABP, is ook wereldwijs geworden. Na bijna vijftig jaar. Woensdag werd bekend dat APG deels passief gaat beleggen, hetgeen betekent dat blindelings de beursindex wordt gevolgd.

In 1973 stelde Burton Malkiel, hoogleraar aan de universiteit van Princeton, al in zijn boek A Random Walk Down Wall Street dat een geblinddoekte aap die pijltjes gooide op de beurskoersenpagina van de krant een evengoed beleggingsresultaat zou halen als een batterij hoogopgeleide experts die op grond van doorwrochte analyses een selectie van de meest kansrijke fondsen maakt..

