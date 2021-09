Het land dat ik ken, is geen nostalgie. Het is het land dat we waren en weer kunnen zijn

In Shanksville, in de staat Pennsylvania (VS) stortte op 11 september 2001 vlucht 93 van United Airlines neer, nadat passagiers de kapers hadden overmeesterd. Oud-president George W. Bush sprak zaterdag op die plek. Ter bemoediging, maar ook met een politieke boodschap - ‘Die dagen van Amerikaanse verbondenheid lijken nu ver van ons verwijderd te zijn’. Hieronder zijn volledige toespraak.

Terwijl sommigen de nieuwe generatie zagen als egocentrisch en decadent, zag ik dat jonge mensen dienstbaarheid voor anderen omarmden en zich onbaatzuchtig voor anderen inzetten. Dat is het land dat ik ken. Dit is geen nostalgie. Dit is de meest waarheidsgetrouwe versie van onszelf. Dit is wat we waren en dit is wat we weer kunnen zijn.

Twintig jaar geleden realiseerden wij ons, op verschillende manieren en in verschillende plaatsen, dat onze levens nooit meer hetzelfde zouden zijn. Alom hoorden wij sirenes en verwoesting en daarna werd het stil, omdat zo vele stemmen nooit meer gehoord zullen worden. Deze verloren levens zijn ons land altijd dierbaar gebleven en ze zullen dat voor velen van u tot in het oneindige zo blijven. Vandaag herd..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .