Het is een duur verlies om goedkope genade in te wisselen voor een leven zonder genade

‘Genade’ als carte blanche voor wangedrag is een karikatuur. Gered worden geeft in de Bijbel altijd verantwoordelijkheid. Wissel goedkope genade niet in voor een leven zonder genade.

Genade, de altijd beschikbare ‘get out of jail free-card’ (de ‘verlaat de gevangenis-zonder-betalen-kaart’) van het christelijk geloof, is oneerlijk, gemakzuchtig en ergerlijk. Dat verwijt wordt met enige regelmaat tegen het christelijk geloof gemaakt; schrijver en geschiedkundige Rutger Bregman is er een bekend voorbeeld van. Tegenover deze kritiek bepleit ik genade voor dummies. De christelijke theologie heeft altijd vastgehouden aan een hoger ideaal dan dat de meeste mensen een beetje deugen, naar de titel van Bregmans bestseller. Godzijdank is er genade, omdat we in dat licht nooit meer dan zulke dummies zijn.

Bergrede

Allereerst: onderdeel van de kritiek is dat de ..

