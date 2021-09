Geen voorwaardelijke vrijheid

Laat het demissionaire kabinet alsjeblieft stoppen met het steeds verder inperken van vrijheden oftewel het ‘teruggeven’ van vrijheid onder voorwaarden van vaccinatie of testen. Ik was blij dat het beleid hier in Nederland niet zo streng was als in Frankrijk, waar je bij elk restaurant en terras een corona-check-app moet laten zien. Ik was blij dat het hier beperkt bleef tot de landsgrens en grote evenementen. Ook dat gaf al een dubbel gevoel, maar nu is er het plan het hier te gaan doen zoals in Frankrijk. Het wordt steeds akeliger.

Gemotiveerd door angst, doorgeschoten maakbaarheidsgeloof of de wensdroom van totale veiligheid wordt er veel te gemakkelijk inbreuk gepleegd op fundamentele, ook door de Nederlandse overheid erkende mensenre..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .