Laatste Wil helpt leden, maar binnen de wet

Sinds het dagvaarden van de staat door de Coöperatie Laatste Wil in april volgt Martin Buijsen, hoogleraar gezondheidsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, ons op de voet. Het is duidelijk dat hij het niet erg op ons heeft. Maar dat mag geen reden zijn het debat over zelfbeschikking zo te vertroebelen als hij doet. Zijn inbreng ‘Activisme Laatste Wil is dubieus’ (ND, 31 augustus) is daar een goed voorbeeld van.

De Coöperatie Laatste Wil heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat zij wil bewerkstelligen een laatstewil-middel te (laten) verstrekken aan haar leden, vanzelfsprekend binnen de wet. Binnen die kaders is het mogelijk in huiskamergesprekken onderling te bespreken wat leden belangrijk vinden. En ja, dan kan het ook gaa..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .