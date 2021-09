Dat Moet Anders: maak de thema’s en plannen van kerken een stuk concreter

Een nieuw kerkelijk seizoen staat op punt van beginnen. In veel plaatselijke gemeenten is er zondag, 12 september, de traditionele Startzondag. Sommige kerken trappen vandaag al af met een startweekend, inclusief puzzeltocht en maaltijd. Er zijn kerkenraden die een heisessie hebben gepland.

Eigenlijk vormt zo’n startzondag een goed moment om ergens na de aanbidding en voor de slotmaaltijd de plannen en speerpunten voor het nieuwe seizoen bekend te maken. Een soort Prinsjesdag voor de kerk.

Die plannen zijn er gelukkig, zij het vaak geestelijk geformuleerd. In mijn eigen gemeente staat dit seizoen ‘de verbondenheid van generaties’ centraal. Bij de landelijke Protestantse Kerk in Nederland trof ik dit thema als volzin: ‘Van U is de toekomst.’ Zelfs een landelijke visienota draagt deze titel. De rooms-katholieken bevinden zich wereldwijd in een Jozefjaar.

Volgens paus Franciscus is dat jaar mede bedoeld voor de ‘gewone man’. Die zou lijken op de heilige Jozef, ‘deze onopvallende man, die dagelijks, discreet en in het verbo..

