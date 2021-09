Van de redactie: de berichtgeving van het ND over de Grand Prix was niet wereldvreemd of -gelijkvormig

Competitie, vooral tussen sporters, is altijd spannend. Zelfs snelwandelen - al ziet het er onmenselijk uit - kan mij boeien als de finish in zicht is. Wonderlijk genoeg waaiert er weleens chauvinisme door mijn gemoed als Nederlanders winnen. Vreemd: nationalisme, Nederland eerst, een koning die kleur op de wangen krijgt van volle oranje tribunes (‘Nederland van z’n beste kant’) - daar haalde ik toch mijn schouders over op?

Maar vandaag een week geleden, Max Verstappen, 38-duizendste van een seconde sneller dan Lewis Hamilton in de kwalificatie van de Formule 1: pole position. Kennelijk kun je daar opgetogen van raken: 70.000 mensen op het circuit, samen met miljoenen televisiekijkers.

Misschien was het niet zo vreemd dat ik afgelopen zondagmiddag op het recreatieterrein waar wij met kinderen en kleinkinderen waren neergestreken, via de smartphones van mijn (schoon)zoons, meekeek naar de start van de Formule 1 in Zandvoort. En dan te bedenken dat ik tot een paar jaar geleden geen bal verstand had van autoracen.

Goed, een mens is een vat vol tegenstrijdigheden. Maar een krant? Vier pagina’s over de Formule 1 brachten we vorige week zaterdag. Enkele lezers spra..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .