De vrees en het onbehagen van Wilders en zijn kiezers, dat ging nog wel ergens over

In een interview met de Duitse (publieke) zender Das Erste zei Geert Wilders eens dat Pim Fortuyn het slachtoffer was geworden van de radicale islam. Op de vraag waarom zijn partij geen leden had: ‘Ik heb het geleerd van Pim Fortuyn. Hij was een held, voordat ik mijn eigen partij begon. Hij vroeg aandacht voor de problemen voordat ik dat deed, helaas was hij vermoord door een radicale moslim, een tijd geleden.’

De omroep zond deze vergissing (februari 2017) niet uit, en nadat het gesprek integraal op internet verscheen, verklaarde Wilders dat hij ‘natuurlijk’ Theo van Gogh had bedoeld. Maar een ‘natuurlijke’ verspreking was het niet – waarom zou hij Van Gogh erbij halen in een gesprek over partijdemocratie?

Tegelijk was het wel een verklaa..

