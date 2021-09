De groene economie als aanjager

Jong en oud maken zich terecht zorgen over het klimaatvraagstuk, een van de grote uitdagingen van de komende decennia. Tegelijkertijd hebben we in Nederland alles in huis om een adequaat antwoord te geven. Het volgende kabinet doet er goed aan fors in te zetten op een groene industriepolitiek.

Personeel van Tata Steel voerde donderdag in Den Haag actie voor versneld vergroenen, op initiatief van de vakbonden. 'De toekomst van de staalproductie in IJmuiden is een lakmoesproef' voor de inzet op een groene industriepolitiek.

In de eerste aflevering van Zomergasten was rijksbouwmeester Floris Alkemade te gast. Hij sprak over de fundamentele veranderingen die nodig zijn om ons land duurzamer te maken. Maar waarom is de politiek onvoldoende in staat deze veranderingen te bewerkstelligen?, vroeg hij zich af. De politiek zou een taal moeten vinden die geen angst, maar een verlangen schept naar verandering. ‘We zullen ons een toekomst moeten verbeelden waarnaar we kunnen verlangen.’

Het sluiten van het Klimaatakkoord was een belangrijke stap in het Nederlandse klimaatbeleid. Toch is het nog onvoldoende gelukt om de samenleving mee te krijgen in een groter verhaal dat verlangen schept naar verandering. Het debat over het klimaatbeleid is vaak te technocratisch en he..

