Landelijke, afgedwongen invoering van toegangsbewijzen voor studenten is overbodige maatregel

Het is geen goed plan om in het hoger onderwijs met coronatoegangsbewijzen te gaan werken als het aantal besmettingen dit najaar fors oploopt. Laat scholen zelf hun zorgplicht invullen. Ze hebben bewezen dat ze die verantwoordelijkheid aankunnen.

Het studiejaar aan de Christelijke Hogeschool in Ede is begonnen. 'Sinds twee weken vult de vrolijke lach van jonge mensen de gebouwen van onze hogeschool. Ze studeren weer 'ouderwets’. De anderhalve meter is ervan af.'

Sinds twee weken vult de vrolijke lach van jonge mensen de gebouwen van onze hogeschool. Ze studeren weer ‘ouderwets’. De anderhalve meter is ervan af. Het mondkapje nemen we even voor lief. Je ziet aan alles dat studenten en docenten genieten van de persoonlijke ontmoetingen. Dat is nog altijd de beste basis voor kennisontwikkeling, leren samenwerken en persoonsvorming.

lokale GGD

Ruim 800.000 studenten zijn van start gegaan in het hoger onderwijs, waarvan bijna 500.000 in het hbo. De CHE, waaraan ik verbonden ben, is met 5500 studenten een middelgrote hbo-instelling. Het fysieke onderwijs kan begrijpelijk in deze periode alleen plaatsvinden als de hogeschool voor iede..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .