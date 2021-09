Hoe de vijandschap tussen Satan en de vrouw vrouwen tot op de dag van vandaag op achterstand zet

Een meisjesnaam boven een proefwerk natuurkunde levert een lager afgerond cijfer op dan hetzelfde werk met een jongensnaam erboven. Het maakt niet uit of de nakijker een man of een vrouw is. Schrijver en jurist Roxane van Iperen haalde dit Zwitserse onderzoek uit 2019 aan in haar avond VPRO’s Zomergasten.