Maak gordelroosvaccinatie mogelijk

Ik ben voor het mogelijk maken van gordelroosvaccinatie. Mensen hebben op oudere leeftijd een steeds grotere kans om deze uiterst pijnlijke en vaak langdurige ziekte te krijgen, met zenuwpijn die soms jaren kan aanhouden (een op drie bij ouderen boven de tachtig). Zo’n gordelroosvaccinatie wordt al op grote schaal toegepast in een aantal andere landen: Zostavax bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk (70-78 jaar) en Shingrix in onder andere de Verenigde Staten (vanaf 50 jaar) en Duitsland (vanaf 60 jaar en voor specifieke groepen vanaf 50 jaar). Net zoals de pneumokokkenvaccinatie voor ouderen in 2020 is ingevoerd, moet ook deze vaccinatie opgenomen worden in het Rijksvaccinatieprogramma. In Nederland is dit vaccin alleen op recept via de huisarts verkrijgbaar, maar moet je het zelf betalen (circa 380 euro), wat voor veel ouderen onbetaalbaar is. <