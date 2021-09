Het geloof in one size fits all-maatregelen om verduurzaming in de boerensector af te dwingen is funest

Boeren niet duurzaam? Er wordt juist volop gepionierd. Helaas passen al die initiatieven niet in de algoritmen van de bank, bleek al. Maar ze passen ook zelden in de classificaties en statistieken van de overheid. De vraag is wie er moet omschakelen?

Dit is pionierend agrarisch ondernemerschap: in Boxtel ondersteunen burgers natuurgedreven, coöperatieve bedrijven via de organisatie Herenboeren Nederland.

Hoewel het niet strookt met het beeld dat veel Nederlanders zullen hebben na jaren van boerenprotesten, zet een grote, diverse groep boeren uit eigen beweging stappen om hun onderneming te verduurzamen. Helaas worden veel van de talrijke initiatieven in de kiem gesmoord. Het Volkskrant-artikel ‘Boeren die willen verduurzamen zitten zonder bankier’ van begin augustus bevestigt dat zelfs de belangrijkste boerenbank, de Rabobank, maar mondjesmaat verduurzamingsplannen financiert. En dat is slechts één kant van het verhaal.

De andere is dat ook de overheid weinig doet met de initiatieven. Het geloof van het ministerie in one size fits all-maatregelen om verduurzaming af te dwingen is funest voor de ondernemersgeest in de boerensector..

