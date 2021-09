Wraak is niet zoet. Maar wel een blinde vlek in deze moderne tijd.

President Joe Biden, onderweg naar het Witte Huis, deze week. De vraag is of het verstandig van hem was publiek wraak aan te kondigen voor de zelfmoordaanslagen op de luchthaven van Kabul waarbij ook Amerikanen omkwamen.

We leven in een wraakzuchtige samenleving. Al geven we dat liever niet toe. We dromen ervan als we beledigd zijn, we geven na moord nabestaanden meer ruimte in het strafproces. En we staan op de stoelen te juichen bij films als Kill Bill en Joker. Wraak wordt steeds meer geaccepteerd als ‘empowerment’ van het slachtoffer: dat neemt weer de regie in het leven.

Het lijkt dus niet meer dan ‘gerechtvaardigd’ dat president Joe Biden na de terreuraanslag in Kabul eind augustus, waarbij ook Amerikaanse soldaten omkwamen, zo kwaad als mogelijk kijkend, dit zei: ‘We zullen niet vergeven. We zullen niet vergeten. We zullen op jullie jagen en het jullie betaald zetten.’ Amerika zal met kracht en precisie reageren: ‘het tijdstip en de plek kiezen wij’.

V..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .