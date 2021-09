Gelukkig is er hulp bij het werken aan klimaatherstel

Allerlei aspecten van het klimaat en de klimaatverandering kwamen in het Nederlands Dagblad aan de orde. Vanuit diverse vakgebieden is gereageerd. Een alarmerende opvatting is onder meer dat de milieucrisis van Godswege is. ‘God grijpt in … we vergeten dat God een verbond gesloten heeft met vogels en planten’ (Erjan van der Linde; 26 augustus). Als de hele schepping belanghebbend is, en als God vissen zegent (Genesis 1) en verdriet heeft om stervende dieren (Jona 4), dan is er een sterke Helper bij klimaatherstel, denk ik. Er is ook hulp uit de financiële wereld. Het World Economic Forum bevordert de aanplant van een triljard bomen. En het plan ‘Vision2030’ van het diepreligieuze Saudi-Arabië bevordert de aanplant van bomen: tien miljard. Met de aanplant wordt ook het leefgebied van bijvoorbeeld de Arabische oryx (een antilopesoort) en de Saudische leeuwerik verbeterd. In aldaar te herstellen mangroves kunnen vissen opnieuw een plek vinden. Gaat de inzet van financiële en religieuze middelen leiden tot een betere waterbalans, CO 2 -balans, en zelfs een veiliger klimaat? <