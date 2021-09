Wat staat er onder theologen op het spel? Elkaar verketteren hoeft niet, ‘ketterse standpunten’ scherp benoemen wel

Vorige week woonde ik voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis weer een conferentie bij, de European Academy of Religion in Münster (Duitsland). Veel collega’s deden alleen online mee, maar toch was er een groep van zo’n driehonderd mensen aanwezig.

Al snel ging alles weer zoals voorheen: het zoeken naar de juiste ruimtes, heen en weer tussen boeiende en soms wat minder boeiende sessies.

Wel realiseerde ik me meer dan voorheen wat het doel is van dit soort conferenties: ontmoeting met oude bekenden en toevallig nieuwe mensen leren kennen. Dat werkt online gewoon echt niet. Natuurlijk gaat het ook om de inhoud, maar conferenties zijn in de eerste plaats sociale evenementen.

Het begon met een lezing van de Britse theoloog Rowan Williams (71), die van 2002 tot 2012 als aartsbisschop van Canterbury de wereldwijde anglicaanse gemeenschap leidde, over tradities en traditionalisme.

Terwijl iedereen in een traditie staat, omdat we geboren worden in een proces dat we niet zelf zijn begonn..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .