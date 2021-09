Denk creatief na over de plek van de Wetslezing in de liturgie

Behorend tot de Christelijke Gereformeerde Kerken was er rond mijn tiende jaar (ik ben nu zeventig) een door jonge mensen zeer gewaardeerde predikant die met een grote regelmaat als reactie op en instemming met de Wetslezing het vierde vers van Psalm 81 liet zingen.

Mijn broer en ik kregen in die tijd van onze vader vaak een por in de rug omdat hij er blijkbaar schik in had dat daarin de woorden ‘de Wet toch vooral billijk te eren’ voorkwamen. In dat soms onnodig ‘zware’ kerkverband was er dan tenminste één gemeente waarin een predikant het, om wat voor reden dan ook, bijzonder vond om Psalm 81 vers 4 te laten zingen. Onze vader, taalgevoelig als hij was, kon dat blijkbaar waarderen voor zijn jongens, die in het normale leven van die tijd..

