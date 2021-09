Tijd voor een heldere positie van het CDA als absolute antipool van D66

Het CDA kan een goed alternatief zijn voor partijen die met een pessimistische boodschap geen echte oplossingen aandragen. Of die vooral rechten voor individuele mensen willen afdwingen. ‘Met de keuze voor deze positionering is het CDA de absolute antipool van D66.’

Het CDA lijkt op de Rabobank en de Rooms-Katholieke Kerk, organisaties die zich van oudsher fijnmazig in de samenleving bevinden en bewegen. Deze fijnmazigheid uit zich bij het CDA in een onderstroom van informele meedenkende groepjes, in boosheid, in betrokkenheid en in een afgedwongen congres (dat vrijdag en zaterdag plaatsheeft). Dit alles voedt het CDA en kan de partij sterker maken. Op inhoud en positionering. In het kabinet, maar mogelijk ook vanuit de oppositie.

Over de begin juli gepresenteerde evaluatie binnen het CDA van de verkiezingsuitslag is al veel geschreven, dat is niet zo ingewikkeld. De inhoud was niet eenduidig, de positionering onduidelijk, de verhouding Den Haag-regio verstoord, mensen op de lijst wisten elkaar niet ..

