Liberaler dan de liberalen

We hadden binnen in het Johan de Wit-huis een stevige bespreking gehad. Informateur Hamer en de delegaties van VVD en D66 onder leiding van Rutte en Kaag vroegen me om buiten niets inhoudelijks over hun ‘aanzet tot bouwstenen voor een opzet tot een eventueel Regeerakkoord’ te zeggen. Ik beperkte me daarom na afloop bij het oploopje met de media tot de algemene recensie dat het om een ‘nogal liberaal document’ ging. De twee verloofde linkse partijen namen het – volgens een verslaggever van Nieuwsuur – iets minder nauw met hun belofte van geheimhouding. Ze wilden graag het kabinet in. En met hun enthousiasme over het liberale startdocument probeerden ze hun eigen afstand tot de VVD te verkleinen en met inhoudelijk lekken poogden ze de afstand tussen D66 en de ChristenUnie te vergroten. Daarom lekten ze de liberale wens om de abortuswet, embryowet en de onderwijsvrijheid te ‘moderniseren’. Zo probeerden de linkse liefjes de ChristenUnie van de formatietafel te laten weglopen. In een gesprek met de Volkskrant werden Ploumen en Klaver zelfs openlijk narrig dat ik daar niet onmiddellijk gehoor aan gaf.