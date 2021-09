Als je met een verstrooide blik naar dit beeld kijkt van een parkeergarage in de Amerikaanse staat New Jersey, kun je de weerspiegeling van de tl-balken op het water zomaar aanzien voor de middenstrepen van een weg. Dat lijkt dan nog logisch ook, dit is tenslotte een garage. Totdat je de lijn aan het einde abrupt naar links ziet afbuigen en terugkeren. Dan klopt er iets niet. De watervloed, ontstaan na een nacht van harde wind en regen van orkaan Ida, is hier tot rust gekomen. Zodat - net als bij de strepen op de weg - de weerspiegeling van de auto’s in het water de voertuigen weer ‘heel’ toont. Behalve bij de blauwe auto rechts, die voelt aan zijn water dat het een gelopen race is. Hopelijk is de motor van het hoger op zijn wielen staande gele busje droog gebleven. Bij de witte auto staat het water al wel tot aan de lippen. Wat een verborgen schade is dit op een rij. In Nederland zie je bij hoog water in de straat er geregeld onfortuinlijke automobilisten vrolijk doorheen sjezen. Dan gooi je geld in het water. In deze garage is zo’n dwaze actie niet nodig. Je krijgt ‘m waarschijnlijk niet eens meer gestart. <