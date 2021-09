Langere werkdagen of later met pensioen

Moeten we terug naar de tien-urige werkdag in plaats van vooruit naar de gedroomde vijf-urige?

Er hebben nog nooit zo veel mensen in het arbeidsproces gezeten en nog zijn er in de zorg, de ICT, het onderwijs, de bouw, de horeca en de politie nijpende tekorten.

In 2013 schokte de universiteit van Oxford de wereld met de studie ‘Impacts of Future Technology’, waarin werd voorspeld dat de helft van de banen zou verdwijnen. Op dat moment was de werkloosheid in Nederland 8,3 procent en in andere EU-landen nog hoger.

Gewaarschuwd werd dat dit pas het begin was. Als gevolg van robotisering en digitalisering dreigde een banenapocalyps. Computers, 3D-printers en robots zouden niet alleen fabrieken, boekwinkels en postbodes wegconcurreren, maar ook auto’s besturen, diagnoses stellen, operaties uitvoeren en huizen bouwen.

The Economist, het kerkboek van de elite, zette er een stempel van goedkeuring op, waarna het meteen een eigen leven ging leiden. Een jaar later verscheen de bestseller The Second Mach..

