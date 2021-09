In de wetboeken vind je de regels voor warm contact

De wetboeken, je loopt er zomaar in vast. We lezen liever 1 Korintiërs 13 of denken na over de gaven van de Geest. Dat inspireert meer dan de eindeloze passages die zich uitstrekken van Exodus tot Deuteronomium over een el van dit, een hin van dat, galbanum of cistushars.

Deze stukken zijn vast niet bedoeld om aan tafel aan glazige kinderhoofdjes te worden voorgelezen, maar zijn wel degelijk zinvol voor wie zich erin verdiept.

In mijn vorige bijdrage schreef ik over een indrukwekkende, durende stilte in de doorgaans ´luidruchtige´ hemel (Openbaring 8). Het enige wat in die stilte opklinkt zijn de opklimmende gebeden van de gelovigen van Patmos tot Kabul.

Die gebeden stijgen, gesymboliseerd door wierook, op van een klein altaartje. Het is het gouden reukofferaltaar dat we kennen uit de Thora. Klein altaar? Het was een vierkant altaar van pakweg 45 cm breed en 90 cm hoog. Ter vergelijking: het brandofferaltaar in de voorhof van de tabernakel mat (uitgaand van 45 cm voor een el) minstens 2,25 meter bij 2,25 me..

