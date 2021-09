Niet alles wat zelfbeheersing lijkt, komt bij de Geest vandaan. Je mentale gezondheid speelt bovendien ook een rol

Zelfbeheersing. Ik vind het een lastig onderwerp, juist omdat ik door mijn werk in de psychiatrie met de gebrokenheid van het leven geconfronteerd word. Ligt het aan je psychische ‘aanleg’ als jij er weinig moeite mee hebt en iemand anders juist veel? Of gaat het hier om discipline?

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap publiceerde deze zomer een serie blogs over de ‘vrucht van de Geest’ uit Galaten 5. Zelfbeheersing wordt daarbij als laatste genoemd, maar hoe moet je dat zien in relatie tot je psyche?

gapend gat

Ik denk aan Jaap, een man met een groot gapend gat in zijn jeugd. Dagenlang vecht hij om zijn drang om veel te eten de baas te blijven. Maar wanneer de spanning te hoog oploopt, propt hij zich vol met al het eetbare wat hij maar kan vinden in huis.

Ik denk aan Heleen, een jong meisje met anorexia, extreem goed in zelfbeheersing. Ze heeft maximale controle over het aantal calorieën dat ze inneemt, over hoe lang en hoe intens ze beweegt, en over hoeveel kilo’s ze nog kwijt gaat raken. En zo kan ik nog wel even..

