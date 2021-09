(Kwaad)aardige kabouters

Klaas Vos (ND 27 augustus) treft in veel tuinen nog steeds kabouters aan. Dat maakt hem zo blij, dat hij de neiging heeft ze te groeten. De kabouter staat voor hem symbool voor ‘het onverwachte en ongedachte.’ Daarin staat hij niet alleen. Hij noemt de provo’s van weleer, met als boegbeeld Roel van Duyn. Provo staat voor het ontregelende. En de Bijbel, schrijft Vos, ‘dat zijn verhalen van gene zijde, die schuren, ontregelen, op het verkeerde been zetten.’ Misschien is het juister om te zeggen dat kabouters relicten zijn uit een tijd dat men geloofde in het bestaan van aardgeesten, die zowel aardig als kwaadaardig konden zijn. Zoiets lijkt me niet goed te combineren met een Bijbels geloof: ‘Beproef de geesten of ze uit God zijn.’ En die provo’s, met hun ‘ontregelend’ en destructief optreden, lijken me ook niet het juiste gezelschap voor een christen. Tenslotte, de Bijbel bestaat niet uit ‘verhalen’, maar uit geschiedenissen, heilsgeschiedenis, die ons juist op het rechte been wil zetten. <