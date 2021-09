Op posters en banners van de kerk hoeft volgens mij alleen maar ‘van harte welkom’ te staan

Dat er in de kerk ‘echt geluisterd wordt’ is natuurlijk mooi, maar dat is toch niet uniek voor de kerk? Wat er in de kerk te krijgen is, past niet op een reclameposter.

Tabitha van Krimpen vindt het hoog tijd worden dat de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) een heropeningscampagne gaat voeren (ND 30 augustus).

Ze voert daarvoor volgens mij wel goede argumenten aan. Weer meer mensen ontmoeten, beleven dat je als kerk een gemeenschap bent – zoiets is inderdaad belangrijk. Ze vindt dat de PKN alle reden heeft voor een uitnodigende actie want ‘de kerk heeft zo veel moois te bieden en het geloof is er om uit te delen’. Dat is helemaal waar. Ze vindt daarom dat de kerk - ik zeg het nu even met mijn woorden – alle reden heeft om ‘reclame te maken’. Volgens haar kunnen posters op bushokjes en banners op kerkmuren daarbij te pas komen. Dat zijn best goede ideeën. Maar ik heb wel een stevige vraag over de ..

