Geloofsgemeenschappen hebben de bronnen in handen om te werken aan verzoening tussen ‘volk’ en ‘elite’

De tegenstelling tussen volk en elite werd vroeger aangeduid met de termen aristocratie en ‘gewoon volk’, ondeugend ook weleens snobs en plebs, de aristokatten en de straatkatten. De adel en de patriciërs waren door afkomst of door groot vermogen ver boven het gepeupel verheven. Ook nu nog speelt de vermogensongelijkheid in Nederland een grote rol in de afstand die tussen ‘volk’ en ‘elite’ wordt gevoeld. Daarnaast blijkt het opleidingsniveau vaak hét kenmerk te zijn waarop mensen zichzelf als ‘volk’ of als ‘elite’ indelen.

Het probleem is dat elite en volk elkaars verhalen, waarden en belevingswereld amper meer verstaan. Volk en elite zijn in verschillende bubbels gaan leven, waardoor het wederzijds wantrouwen groeit.

De kloof ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .