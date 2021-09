Vergeet bij een campagne ‘We mogen weer naar de kerk’ de senioren niet uit te nodigen

Een campagne ‘dat we weer naar de kerk mogen’ is zinvol. Het bemoedigt de getrouwen. En het nodigt mensen ‘van buitenaf’ uit om over de drempel van de kerk te stappen. Vergeet dan ook de senioren niet, alsof zij de kerkgang vanzelfsprekend weer oppakken.

Bij een campagne om mensen uit te nodigen weer in de kerk te komen, moet er blijvende aandacht zijn voor senioren, een groep van wie we al te gemakkelijk aannemen dat men loyaal is.

De kerken mogen de klokken wel wat harder luiden, nu de deuren van het kerkgebouw op zondag verder opengaan. Tabitha van Krimpen pleit in het Nederlands Dagblad van 30 augustus voor een campagne. Laten we vieren dat we elkaar weer kunnen ontmoeten en kunnen zingen, zegt ze. Het blad Elisabeth zit op dezelfde denklijn. De uitgever zet in overleg met de kerken een campagne in, waarmee kerkenraden extra aandacht kunnen geven aan senioren, een soms wat vergeten groep; als zou de relatie met deze mensen vanzelfsprekend zijn en alsof ouderen de kerkgang vanzelfsprekend weer oppakken.

De honger naar zichtbare openheid leeft breed in de plaatselijke gemeenten. Dominee Alex Brinkman van Enschede-Bethelkerk organiseerde bijvoorbeeld een speciale di..

