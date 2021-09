Wetenschappers die zich gedragen als waarden-loze zonnebloemwetenschappers

In de wetenschap moet een cultuur doorbroken worden. Een cultuur waar de individuele carrière voorrang krijgt en waar er onderling stilzwijgend begrip is om vooral optimaal te willen presteren binnen de criteria. Beeld: eerstejaarsstudenten van de Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht.

In tijden van crisis, zoals een pandemie, een klimaatcrisis of een economische crisis, is het van belang te kunnen vertrouwen op inzichten en adviezen van integere wetenschappers. Hoewel dit in onze huidige maatschappelijke situatie niet als een overbodige luxe klinkt, is het juist de beoefening van integere wetenschap die volgens veel wetenschappers onder druk staat. Volgens hen is dit te wijten aan het feit dat wetenschappers veelal worden beoordeeld op basis van onderzoeksproductiviteit en hoe vaak ze geciteerd worden. Op de werkvloer heerst er daardoor een cultuur waarin allereerst gestreefd wordt naar onderzoeksresultaten die goed ‘scoren’ voor de prestatie-indexen van de individuele wetenschapper; zaken als volledigheid, transparan..

