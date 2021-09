De Joodse godsdienstfilosoof Martin Buber mengde zich jaren geleden ook in de discussie over vertaling van de Godsnaam (ND 28 augustus). En hij stelde voor die naam te vertalen met ‘Ik ben er, op de manier waarop ik er ben’. Zijn argument: Als we vertalen met ‘Ik ben die er zijn zal’, dan wordt dat al heel snel: Ik ben altijd met jullie. Nee, zei Buber, God is niet die lieve man die ons altijd glimlachend gadeslaat. Het Oude Testament laat ons zien dat God ook op een heel andere manier aanwezig kan zijn. En denk dan niet alleen aan bijvoorbeeld de Egyptenaren die met Gods straffen te maken kregen. Nee, waarom moest het volk Israël veertig jaar door de woestijn zwerven? En waarom zouden we de eigennaam Jahwe niet gebruiken? Geen enkele gelovige gebruikt die naam? Je zult er gewoon een keer mee moeten beginnen, anders raakt hij nooit ingeburgerd. En de discussie met de Joden? Ik denk dat we wel meer namen gebruiken die de Joden niet gebruiken. <