Zeur niet over de huizenprijzen, maar kom met oplossingen

Klagen over een probleem zonder met een oplossing te komen is alleen maar gezeik’, stelde vrij vertaald de voormalige Amerikaanse president Theodore Roosevelt.

En dat geldt ook voor de voortdurende stijging van de huizenprijzen. Nog maar 3,3 procent van de alleenstaanden met een modaal inkomen kan zich een koopwoning permitteren, rekende De Hypotheker vorige week voor. Twee jaar geleden was dat nog 6 procent, ook al niet veel.

Al jaren noemt iedereen de situatie onhoudbaar. Velen schreeuwen zelfs moord en brand. Analisten van banken hebben al vele malen geroepen dat een einde aan de prijsstijgingen in zicht is, maar ze krijgen steeds ongelijk. Nog erger: de prijsstijgingen versnellen in plaats van dat ze afnemen.

Er werd echter boos gereageerd op het idee van een grondwaardebelasting of grondvoetprint, waarbij ieder mens een soort negatief basisinkomen zou moeten betalen voor het deeltje van de a..

