Vechten, vluchten of verlammen bij klimaatstress? Liever: verbinden. Beter voor onszelf én voor het klimaat

Vandaag begint de Periode van de Schepping (1 september – 4 oktober). Kerken worden uitgenodigd om in deze weken aandacht te geven aan de zorgzame omgang met natuur en milieu. Maar veel kerken laten het aan zich voorbijgaan. Ja, er zijn inmiddels meer dan 300 ‘groene kerken’, maar dat hadden er toch al lang 3000 kunnen zijn? Daar word ik ook al niet vrolijk van. Dringt het wel door, vraag ik me dan af, dat als onze uitstoot van broeikasgassen niet drastisch omlaag gaat, de zeespiegel een of zelfs twee meter zal stijgen in deze eeuw? En nog veel meer in de eeuw daarna? Gelovige mensen hoor ik in dat verband dan wel eens zeggen: ‘Maar God houdt alles in de hand, dus het zal wel goed komen.’ Dat is me te makkelijk. Maar wat helpt dan wel?

