Slechts 32 minuten per dag

32 minuten televisietijd per dag, daar mogen onze paralympiërs heel blij mee zijn (Nederlands Dagblad 24 augustus). 32 minuten, verdeeld over twee tijdsblokken van 7 en van 25 minuten. Alhoewel 32 minuten? Doe maar de helft minder, want de andere helft van de 32 minuten wordt benut aan het ‘praten over’.