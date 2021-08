Het leven is meer dan overleven: hoe gaan we door met corona in ons midden?

Het wordt tijd te beseffen dat we met het coronavirus zullen moeten leven. Hoe gaan we dat doen? Welke maatregelen houden we aan tegen besmetting? Welke risico’s zijn aanvaardbaar? Het begin van een morele afweging.

Coronamaatregelen in een winkelstraat in het centrum van Utrecht. Blijven we afstand houden?

De grote vaccinatiecampagne nadert zijn voltooiing. Daarmee ligt de crisistijd welbeschouwd achter ons. Niet dat de dreiging is verdwenen: het coronavirus blijft rondwaren, voor het najaar wordt alweer een stijging in besmettingen en ziekenhuisopnames voorspeld. Maar de vaccins lijken redelijk te beschermen tegen de ergste vormen van Covid-19.

sterfgevallen

Los daarvan is er een andere reden waarom de crisistijd strikt genomen voorbij is. Met de komst van het vaccin ligt er geen andere redding meer in het verschiet. Het wordt tijd dat we beseffen dat we met het virus zullen moeten leven. Hoe we de komende tijd onze samenleving vormgeven, kunnen we dus niet langer presen..

