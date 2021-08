Protest Harskamp onbeschaafd? Dit beleid is onbeschaafd

Dit keer door de protesten in Harskamp. Eerder al ‘raakten’ de schrijnende gevolgen van een toeslagenaffaire hem. Ook de Noord-Groningers hebben deze kreten meer dan eens van hem vernomen. Woorden zijn immers geduldig.

Heeft Rutte wel in de gaten wat zijn eigen rol is geweest in deze gebeurtenissen? Hij geeft ruim tien jaar leiding aan kabinetten waarin voor vluchtelingen geen ruimte is. Burgers ziet hij vooral als te manipuleren en om te kopen (de bekende duizend euro) stemvee. Het huidige kabinet hield tot in de week waarin Kabul viel vast aan een beperkt aantal te evacueren Afghaanse medemensen. Pas toen het feitelijk te laat was kwam er meer ruimte. Alsof dat niet onbeschaafd is!

Deze week nog werd bekend dat zijn VVD-staatssecretaris ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .