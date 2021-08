Zo’n prachtig geschapen olifantenslurf

Wat is het artikel ‘Zo gebruikt olifant zijn slurf’ toch een prachtig getuigenis voor de Schepper! (ND, 24 augustus).We lezen: ‘Het onderzoek ... levert nieuwe informatie op over de manier waarop olifanten hun slurf gebruiken. De dieren kunnen bijvoorbeeld delen van de slurf plaatselijk stijf maken, buigen, inkorten of verlengen dankzij de vele spieren in het orgaan.’ Magistraal! Het zit allemaal zo fantastisch in elkaar dat ‘... onderzoekers hopen dat de resultaten zijn te gebruiken bij de bouw van nieuwe robots met ledematen die net zo zacht en veelzijdig zijn als een olifantenslurf’. De olifantenslurf als voorbeeld voor een robot. En voor het maken van zo’n robot is toch echt intelligent denkwerk nodig. Zou dat voor het scheppen van de olifantenslurf dan niet nodig geweest zijn? Hoe menen evolutionisten dat allemaal te kunnen verklaren? Alle eer aan de Schepper! <