Om te vieren: kerk is weer open

Het is tijd voor een feestelijke en uitnodigende heropeningscampagne van kerken na alle coronamaatregelen, want kerkgang is weer mogelijk. 'Dit is een heugelijk feit en wat mij betreft een feestje waard.'

Na tijden van beperkingen, waarin veel kerken niet meer dan dertig kerkgangers toelieten, is er gelukkig weer meer mogelijk. Sinds eind juni mogen kerken zoveel kerkgangers verwelkomen als het gebouw toelaat, de anderhalve meter afstand daarbij in acht nemend.

Dit is een heugelijk feit en wat mij betreft een feestje waard. Mijn eigen kerkbezoek van het afgelopen jaar is op twee handen te tellen, waar het eerst wekelijks was. Daar komt nu verandering in. Na meer dan een jaar verschraald kerkbezoek zijn kerkdiensten en andere bijeenkomsten eindelijk weer mogelijk. Samen geloven, vieren, brood en wijn delen en soms weer samen zingen. Ook voor de predikant is het een verademing om zich niet slechts tot een camera te richten, maar de gemeente ..

