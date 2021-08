Tijd voor echte vragen pandemie

Een zeer ingewikkeld epidemiologisch en maatschappelijk probleem vereenvoudigen tot één schuldige partij, de ‘ongevaccineerden’, helpt het moeilijke gesprek over leven met corona niet. Hoog tijd dat iedereen in de media, politiek en gezondheidszorg inzet op een rustiger gesprek.

Amerikaanse verpleegsters bedanken de gemeenschap van Lynwood, Californië, afgelopen week voor hun steun bij het bestrijden van de pandemie. Het is tijd harde stellingen over de corona-aanpak te vervangen door open erkenning.

‘Omdat jij je niet laat vaccineren, kan ik straks nooit meer naar een festival’, hoor ik de ene vriendin tegen de andere zeggen. Het liefst wil ik mijn biertje neerzetten, een servet pakken en met diagrammen van virussen, antistoffen en cellen aan haar uitleggen waarom het allemaal niet zo simpel is.

Als gigantische nerd – gepromoveerd op vaccinonderzoek – vind ik niets leuker dan een monoloog houden over ons afweersysteem, maar ik besluit mijn college immunologie dit keer achterwege te laten zodat mijn vrienden kunnen genieten van hun drankjes. Dat dit eens wordt gezegd op een terrasje in de zon is niet zo erg, houd ik mezelf voor.

Toch is haar gefrustreerde uiting in essentie gebaseerd op wat onze minister van Volksgezondheid, vele artse..

