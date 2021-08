Dat moet anders: speel, ook of juist op sociale media, nooit op de man of vrouw.

Eerlijk gezegd valt van welopgevoede mensen te verwachten dat ze zich gedragen in het sociale verkeer, dus in het gewone publieke leven én op sociale media, waarbij te denken valt aan platforms als Twitter en Facebook ...

Nu is het leven met verwachtingen in sommige opzichten riskant, zeker als die basaal zijn of als de lat te hoog ligt. Dan valt het namelijk snel tegen.

Zo hoor ik te vaak over vervelende reacties onder ‘posts’ op Facebook, en zo vergaat het me met regelmaat op Twitter. Dat is een digitaal berichtenkanaal waarop buitengewoon interessante zaken, gedachten, grappen, anekdotes en tips aan elkaar worden doorgespeeld; waar het actuele nieuws wordt besproken en overdacht, kortom een marktplein vol wetenswaardigheden. Met aan de randen, zoals meestal bij marktpleinen in de grote stad, af en toe een vervelend incident of vechtpartij.

Daar aan de rand schuimt het rechtse gespuis rond dat op tilt slaat bij #asielzoekers, #zwartepiet of #EU. En o ja, ..

