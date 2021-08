‘Uitgepreekte’ dominees twijfelden aan hun geloofwaardigheid. Is dat wel terecht?

Ben ik nog geloofwaardig - met die vraag kan een dominee vechten. Gaat die vraag niet terug op een verkeerd beeld van heilig leven? ‘Waar je voor-ganger in bent en dus voor-beeld, is in hoe je met je onheiligheid van genade leeft.’

'Wat is eigenlijk de reden om van een prediker te zeggen dat hij niet geloofwaardig is?'

In de serie tv-uitzendingen en ND-artikelen onder de titel ‘Uitgepreekt’ komen een aantal predikanten aan het woord die om verschillende redenen niet langer preken. Uit hun aarzelende reacties op de vraag of ze ook echt uitgepreekt zijn, wordt duidelijk dat een belangrijke afweging onder hun besluit om te stoppen, te maken heeft met hun geloofwaardigheid - en het gevecht daarmee. Dit is ook een centraal thema in het afsluitende gesprek (de vierde aflevering van de serie). Bij deze willen we aan dat gesprek een bijdrage leveren.

De vraag is namelijk hoe je als mens onder de mensen überhaupt op een geloofwaardige manier zou kunnen preken. Wat geeft jou het recht van (s)preken? De sfeer van het antwoord op deze vraag (in de genoemde serie en..

