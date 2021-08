Analyse: Elf jaar Rutte-tactiek: zwijgen en duiken onder hatelijk vuur

‘De christelijke partijen in het kabinet zijn een soort taliban in de polder die voor ons willen uitmaken wat we wel en niet mogen doen.’ Het AD van 4 oktober 2007: VVD-Kamerlid Charlie Aptroot is creatief met talibantaal. De liberalen zijn de wanhoop nabij. Twee weken geleden heeft hun omstreden leider Mark Rutte zijn populaire uitdager ‘ijzeren Rita’ uit de fractie gezet. Wat er nu nog over is van de VVD, wordt door Maurice de Hond getaxeerd op 13 zetels. Driekwart van de partijleden zou volgens peilingen achter oud-minister Rita Verdonk staan. Zij verwijt Rutte dat hij geen stevig standpunt inneemt over de portefeuille waarmee zij haar reputatie heeft gevestigd (en waarover het kabinet-Balkenende 2 is gevallen): immigrat..

