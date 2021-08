Kamer van Koophandel(sgeest)

Als bedrijf moet je wettelijk gezien ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Bij de Kamer van Koophandel kun je tegen betaling een adressenbestand kopen. Kortom: aan de verplichting tot inschrijving zit het risico dat bedrijven jouw gegevens opkopen. Daar kun je zelf niets tegen doen. Nu zal niet iedereen dit doen, want de startkosten zijn

€ 256,50 (KvK-nummer en naam, adres en woonplaats) + € 0,04 per adres. Levering via de downloadservice kost € 11,30. Er wordt ge-/misbruik van gemaakt, getuige de regelmatig ongevraagde telefoontjes die ik krijg van met name zogenaamde energiebedrijven. Het zijn met name bedrijven met callcenters die dit soort informatie kopen. Kamer van Koophandel, de naam zegt het al. De Hollandsche Koopmansgeest bestaat nog steeds … Maar dit past echt niet meer in deze tijd van privacy die bijna (maar dus nog niet helemaal) heilig is. Nu staat momenteel heel Den Haag op zijn/haar achterste poten, omdat privéadressen van Tweede Kamerleden via een datalek op straat zijn beland. Als ze weer op hun voorste poten staan, hoop ik dat ze ook zo tekeergaan voor bedrijven die gestalkt worden door ongevraagde telefoontjes. Den Haag doet momenteel aan zelfbeklag. Nu maar wachten op de tranen met duiten. <