Tien manieren om kinderen aan het lezen te krijgen en leesplezier te kweken

Na lezing van het artikel ‘De kronkelige weg van Pinkeltje naar Proust’ van Geertjan de Vugt (de Volkskrant, 21 augustus) , vroeg ik me af hoe ik zelf een lezer ben geworden, want bij mij thuis werd nauwelijks voorgelezen. Aanvankelijk Saskia en Jeroen en Paulus de boskabouter. Later Sprong in het Heelal en Paul Vlaanderen. Ik hoorde stemmen, piepende deuren en voetstappen in het grind en zag het helemaal voor me.

Dankzij ‘de broeders’ van de rooms-katholieke jongensschool in Brabant (jaren vijftig) werd ik een lezer. Vooral broeder Angelino las prachtig voor. Voornamelijk Arendsoog. Ik lag met mijn hoofd op mijn armen op de bank en zag het helemaal voor me. Omdat de broeder altijd stopte op een spannend moment, haalde ik o..

