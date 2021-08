Waarom zou ik de Koran bestuderen?

Mijn van oorsprong Marokkaanse collega studeert in het weekend Arabisch om de Koran veilig te kunnen lezen, want één verkeerd uitgesproken woord kan tot ‘hel en verdoemenis’ leiden, vertelde hij me. Mijn van oorsprong Iraanse vriend en broeder zwoor de islam af, omdat hij in Iran te veel vragen had en geen antwoorden kreeg. ‘Waarom verstaat Allah alleen Arabisch?’, was een van zijn vragen, want zijn Perzisch staat ver van het Arabisch af. Ook in Nederland kreeg hij een boze reactie in plaats van antwoorden van een imam.