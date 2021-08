Nederlanders die over ‘onze vrouwen’ praten. Dat klinkt taliban-achtig

‘Ik vind het een eng idee dat er taliban kunnen meekomen met deze mensen, terwijl mijn dochter hier op straat speelt’, zei iemand uit Harskamp woensdag in deze krant. Ze is bezorgd over de komst van achthonderd Afghaanse vluchtelingen naar de legerplaats. Zou haar dochter wel mogen spelen met een ‘gewone’ Afghaan? Ik weet niet of je daarmee aan kunt komen bij de jongeren in het dorp die demonstreerden. Zij trokken wat grovere lijnen. Ze hadden het over ‘onze vrouwen’. Dat klonk behoorlijk taliban-achtig trouwens. Hoeveel zouden ze er ‘hebben’? En zijn die vrouwen inmiddels al geïnformeerd dat ze bij ‘die mannen’ horen? Voor je het weet zit je in een Harskamps harem.

Er zit vaak meer taliban in ons dan we zouden willen. Je weet wat je hebt, niet wat je krijgt. Dat soort gedachten. Maar ook ruimdenkenden, nee, juist ruimdenkende types zitten er vol mee. Nooit ben je ruim genoeg. En in hun ogen ben jij niet meer van deze tijd en hakken ze je van het lichaam af dat ‘samenleving’ heet.

Er werd vuurwerk gegooid tijdens de demonstratie. We moeten de Afghanen maar gauw gaan uitleggen dat dat een Nederlandse traditie is waar we erg aan hechten.

Oorlog is in Harskamp nooit ver weg. Als dienstplichtig militair kwam ik er om te oefenen met het gooien van granaten. De instructeur vertelde toen dat er militairen zijn die van de zenuwen de pin weggooien in plaats van de granaat. Oorlogvoeren is stressvol. Maar een A..

