Collectieve schuld en verootmoediging

Jan Nieuwenhuis schreef over Gods wil en onze vrije keus (ND 16 augustus): ‘We ontkomen niet aan pijn en ellende, maar Hij draagt ons in en door het lijden.’ Leen Jongejan schreef in dezelfde krant over ‘glaubenunwilligkeit’ (het kan niet waar zijn). Ik zou eraan willen toevoegen, na zoveel wetenschappelijk bewijs van klimaatrampen, door menselijk handelen, past ook niet meer: ‘Wir haben es nicht gewusst.’ Nu wij als Nederlandse christenen dit jaar al ruim bezig zijn een ‘tweede planeet’ te consumeren, knaagt dit aan mijn geweten. Wat moeten wij nu zeggen tegen al die miljarden mensen die nauwelijks een ecologische voetafdruk achterlaten maar aan het front staan als het gaat over overstromingen, extreme hitte en brand en andere catastrofes?