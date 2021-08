De hang naar astrologie onthult een diep menselijk verlangen

Sinds een aantal weken koppelt Radio Denemarken mensen aan elkaar op basis van hun horoscoop. Dit tot verrassing van velen. Maar in historisch perspectief is het niet zo verbazingwekkend.

Voordat het christendom in de late oudheid zegevierde, stond de astrologie in hoog aanzien. In de tijd van de Renaissance keerde zij met hernieuwde kracht terug. Je zou denken dat de Verlichting en de moderne wetenschap haar wel de das om zouden doen, maar zelfs nu nog wordt de astrologie gebruikt om het leven te duiden. Daarom is de vraag relevant wat astrologie oorspronkelijk inhield, hoe moderne astrologie zich verhoudt tot de oude tradities en wat astrologie vandaag de dag te bieden heeft.

Binnen dit wereldbeeld lag de conclusie voor de hand dat de he..

