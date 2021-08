Scholen, aarzel niet tegengif te bieden aan desinformatie uit rechts-radicale hoek

Tijdens de tweede impeachment van president Donald Trump hield de Republikeinse afgevaardigde, tevens Qanon-aanhangster, Marjorie Taylor Greene haar redevoering met een mondkapje op waarop in grote letters ‘censored’ stond te lezen. Dit deed ze live op televisie. Met miljoenen kijkers. Censored. Het deed me denken aan een leerling die op zijn diploma-uitreiking in een toespraak uithaalde naar de school. Het was een plek geworden, zei hij, waar diversiteitsdenken de norm was en waar geen ruimte was voor andere geluiden. Hij sprak vanaf een podium dat diezelfde school hem had geboden. Een school met een onafhankelijke schoolkrant en leerlingenraad. De domheid was stuitend. We hadden hem bij de uitgang zijn diploma moeten afnemen.

